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16:12 (мск), источник: PROUFU.ru

«Башавтотранс» прокомментировал ЧП со сгоревшим автобусом

В мелеузовском АТП-филиале ГУП «Башавтотранс» прокомментировали инцидент, который произошел сегодня утром с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Маячное — Кумертау.

Как сообщают в компании, возгорание произошло в 5:35 по уфимскому времени. Автобусом управлял опытный водитель, имеющий стаж работы в системе «Башавтотранса» 31 год. Само транспортное средство 2013 года выпуска, на нем было установлено газобаллонное оборудование, прошедшее освидетельствование в октябре 2016 года. Последняя проверка газоанализатором проводилась недавно, 8 января нынешнего года, при заезде автомобиля в гараж на ремонт.

Напомним, автобус сгорел дотла. Водитель вовремя вывел всех пассажиров из салона. Никто не пострадал.

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