«Башавтотранс» прокомментировал ЧП со сгоревшим автобусом

Как сообщают в компании, возгорание произошло в 5:35 по уфимскому времени. Автобусом управлял опытный водитель, имеющий стаж работы в системе «Башавтотранса» 31 год. Само транспортное средство 2013 года выпуска, на нем было установлено газобаллонное оборудование, прошедшее освидетельствование в октябре 2016 года. Последняя проверка газоанализатором проводилась недавно, 8 января нынешнего года, при заезде автомобиля в гараж на ремонт.