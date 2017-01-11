СК проведет проверку после падения лифта с детьми в Сочи
Следственный отдел по Хостинскому району Сочи начал проверку после сообщений о том, что в лифте застряли двое детей.
Следственный отдел по Хостинскому району Сочи начал проверку после сообщений о том, что в лифте застряли двое детей.
По предварительным данным, у пассажирского лифта в доме на улице Бытха оборвался трос. Двое детей находились в кабине около 20 минут и не пострадали, сообщает
Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Как сообщали Юга.ру, вечером 10 января в многоэтажке сорвался лифт с двумя детьми. Кабина остановилась между третьим и вторым этажом.