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16:26 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в самолет пытались пронести метательный нож, кастет, арбалет и пиротехнику

Служба безопасности воздушной гавани не дала этого сделать.

Источник: Новости Воронежа

Все знают, что в самолетах есть строгие нормы по тому, что можно провозить на борту. Но на каникулах в аэропорте Воронежа пассажиры попытались провести оружие и пиротехнику.

На отдых горожане обычно брали на борт лыжное снаряжение, пляжные принадлежности и новогодние подарки. Но некоторым пассажирам зачем-то потребовались в путешествии совсем другие вещи.

«В ходе предполётных досмотров обнаружили метательный нож, кастет, арбалет, сигнальный пистолет, пиротехника, электрошокеры, газовые баллончики, — рассказали в пресс-службе аэропорта. — Попытки пронести эти опасные предметы в ручной клади на борт самолёта пресекли».

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