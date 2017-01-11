В Воронеже в самолет пытались пронести метательный нож, кастет, арбалет и пиротехнику
Служба безопасности воздушной гавани не дала этого сделать.
Служба безопасности воздушной гавани не дала этого сделать.
Все знают, что в самолетах есть строгие нормы по тому, что можно провозить на борту. Но на каникулах в аэропорте Воронежа пассажиры попытались провести оружие и пиротехнику.
На отдых горожане обычно брали на борт лыжное снаряжение, пляжные принадлежности и новогодние подарки. Но некоторым пассажирам
«В ходе предполётных досмотров обнаружили метательный нож, кастет, арбалет, сигнальный пистолет, пиротехника, электрошокеры, газовые баллончики, — рассказали в