В Воронеже в самолет пытались пронести метательный нож, кастет, арбалет и пиротехнику

Все знают, что в самолетах есть строгие нормы по тому, что можно провозить на борту. Но на каникулах в аэропорте Воронежа пассажиры попытались провести оружие и пиротехнику.

На отдых горожане обычно брали на борт лыжное снаряжение, пляжные принадлежности и новогодние подарки. Но некоторым пассажирам зачем-то потребовались в путешествии совсем другие вещи.