Главный «лесник» Нижегородской области остался под арестом
Суд продлил меру пресечения директору областного департамента лесного хозяйства.
Суд продлил меру пресечения директору областного департамента лесного хозяйства.
Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста директору департамента лесного хозяйства Нижегородской области Николаю Горелову, подозреваемому в превышении служебных полномочий, сообщили ИА REGNUM в объединенной
В своем ходатайстве следствие отметило, что Горелов обвиняется в совершении умышленного корыстного преступления, относящегося к категории тяжких. За совершение этого преступления чиновник может отправится в колонию на срок до 10 лет.
В подтверждение своих слов следователи представили на рассмотрение суда материалы, из которых следует, что закончить предварительное расследование в указанный срок не представляется возможным. По делу еще только предстоит получить заключения
Обвиняемый и его защитники возражали относительно продления меры пресечения в виде домашнего ареста, однако суд встал на сторону обвинения. Срок домашнего ареста Горелову продлен по 12 апреля 2017 года включительно.
Как сообщало ИА REGNUM, Горелова подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями и причинении государству ущерба на общую сумму более 16 млн рублей. По данным прокуратуры, в 2011 году между департаментом лесного хозяйства и Семеновским спецсемлесхозом был заключен контракт по выращиванию саженцев на общую сумму 16,17 млн рублей. Саженцы должны были быть высажены в местах лесных пожаров, бушевавших в Нижегородской области в 2010 году.
При этом саженцы, которые стали предметом контракта, росли в лесхозе около 7 месяцев вместо положенных 2−3 лет.
Зная, что саженцы не отвечают необходимым нормативам, Горелов распорядился принять работы. При этом саженцы так и остались в Семеновском лесхозе. Не смотря на то, что они предназначались для высадки в леса, департамент лесного хозяйства они так и не был переданы.
С весны 2016 года Горелов находится под домашним арестом.