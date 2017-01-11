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17:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Взрыв боеприпаса в Херсонской области: есть пострадавшие

В Нацполиции Херсонской области сообщили, что боеприпас мужчины нашли в лесополосе на военном полигоне, принесли его домой и при попытке разобрать металлическую болванку произошел взрыв.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Двое мужчин серьезно пострадали в результате взрыва боеприпаса в Херсонской области, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Херсонской области в среду.

«В Олешковском районе в результате взрыва боеприпаса к гранатомету пострадали двое местных жителей. Мужчины с осколочными ранениями в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, ЧП произошло накануне вечером. Со слов потерпевших, боеприпас они нашли в лесополосе на военном полигоне, принесли его на территорию дачного участка, который принадлежит их матери. При попытке разобрать металлическую болванку произошел взрыв, сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили часть полотна для ножовки по металлу и 25 металлических осколков от снаряда к противотанковому гранатомету марки «ОГ-9». Работники полиции предполагают, что взрыв мог произойти в результате распила снаряда.

Также при детальном осмотре приусадебного участка полицейские нашли мешок, в котором обнаружили еще 76 крупнокалиберных патронов к ДШК (крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва-Шпагина).

Заведены уголовные дела по статьям «небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Ранее сообщалось, что в селе Квасилов Ровенской области во двор частного дома подбросили мягкую игрушку, внутри которой находилась граната. А в Запорожье 20-летнему парню, матросу срочной службы ВСУ, взрывом оторвало фаланги трех пальцев.

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