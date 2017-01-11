Маршрутка столкнулась с грузовиком в Иркутске. Пострадали пассажиры

«ГАЗель» маршрута № 45 двигалась из микрорайона Первомайского. По предварительной версии, в районе Академгорода на встречную полосу дороги выехал грузовик «Хендай». Произошло лобовое столкновение. Четверо пассажиров обратились за медицинской помощью. По словам водителя грузовика, причиной ДТП стало то, что он уходил от столкновения с другой машиной.

— Водитель этого грузовика был вынужден уйти на полосу встречного движения. Если есть свидетели, у кого есть видеорегистратор, или свидетели-пешеходы, пожалуйста, обратитесь по телефону (3952) 96−99−13, — говорит участник ДТП Вячеслав Диденко.