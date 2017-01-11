Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
СМИ: Коломойский предложил добавить к ДНР еще 4 области Украины
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Родительские собрания — как сохранить нервы и кошелек?
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Москвич смог спастись из плена, выбросив записку из окна (видео)
Мужчина толкнул знакомого перед поездом метро
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
25События года в фотографиях
17:20 (мск), источник: Вести Иркутск

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Иркутске. Пострадали пассажиры

Авария случилась на улице Лермонтова.

«ГАЗель» маршрута № 45 двигалась из микрорайона Первомайского. По предварительной версии, в районе Академгорода на встречную полосу дороги выехал грузовик «Хендай». Произошло лобовое столкновение. Четверо пассажиров обратились за медицинской помощью. По словам водителя грузовика, причиной ДТП стало то, что он уходил от столкновения с другой машиной.

— Водитель этого грузовика был вынужден уйти на полосу встречного движения. Если есть свидетели, у кого есть видеорегистратор, или свидетели-пешеходы, пожалуйста, обратитесь по телефону (3952) 96−99−13, — говорит участник ДТП Вячеслав Диденко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Глава МИД Канады оказалась под санкциями России
СМИ узнали об увольнении заместителей главы «Почты России»
Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе КМ
Путин поручил поддержать пострадавших при взрыве в Саратове
Госдума одобрила декриминализацию побоев в семье
Студенты приоритетных направлений получат повышенную стипендию
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников 10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Skoda официально представила обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь