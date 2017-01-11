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18:11 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку на остановке

ДТП произошло рядом со школой.

11 января на пр. Ленина в Нижнем Новгороде водитель легкового автомобиля врезался в остановку. Там находилась пенсионерка, она погибла. Об этом сообщает источник NewsNN.

77-летняя женщина госпитализирована с травмой ноги.

ДТП произошло рядом со школой.

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