В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего знакомого под поезд в метро

Ранее сообщалось, что утром во вторник мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Площадь Александра Невского». По словам очевидцев, из-за инцидента произошел сбой движения поездов на оранжевой ветке петербургского метро. Позднее выяснилось, что мужчину, погибшего при падении на рельсы, толкнул с платформы его знакомый после конфликта. Возбуждено уголовное дело, 22-летний подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение.

«Смольнинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маматалиева У. Т., обвиняемого в столкновении мужчины под поезд на станции метро “Площадь Александра Невского”, сроком на два месяца. Обвинение по части 1 статьи 105», — сказала Лебедева.