В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего знакомого под поезд в метро
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Смольнинский районный суд арестовал сроком на два месяца мужчину, толкнувшего своего знакомого под поезд в метрополитене
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Смольнинский районный суд арестовал сроком на два месяца мужчину, толкнувшего своего знакомого под поезд в метрополитене
Ранее сообщалось, что утром во вторник мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Площадь Александра Невского». По словам очевидцев,
«Смольнинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маматалиева У. Т., обвиняемого в столкновении мужчины под поезд на станции метро “Площадь Александра Невского”, сроком на два месяца. Обвинение по части 1 статьи 105», — сказала Лебедева.