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18:38 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего знакомого под поезд в метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Смольнинский районный суд арестовал сроком на два месяца мужчину, толкнувшего своего знакомого под поезд в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского суда Дарья Лебедева.

Источник: РИА Новости
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Ранее сообщалось, что утром во вторник мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Площадь Александра Невского». По словам очевидцев, из-за инцидента произошел сбой движения поездов на оранжевой ветке петербургского метро. Позднее выяснилось, что мужчину, погибшего при падении на рельсы, толкнул с платформы его знакомый после конфликта. Возбуждено уголовное дело, 22-летний подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение.

«Смольнинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маматалиева У. Т., обвиняемого в столкновении мужчины под поезд на станции метро “Площадь Александра Невского”, сроком на два месяца. Обвинение по части 1 статьи 105», — сказала Лебедева.

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