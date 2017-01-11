В Стамбуле из-за сообщения о террористе закрыли станцию метро

На станцию и в прилегающие к ней районы направлено большое число полицейских. Движение поездов остановлено.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника, но его имя не назвали. По сообщениям турецких СМИ, в совершении теракта подозревается выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, известный также как Абу Мухаммед Хорасан.