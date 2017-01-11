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18:29 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде сгорела «Та самая шаурма на Средном»

На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава.

В Нижнем Новгороде сгорела «Та самая шаурма на Средном». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Пожар был потушен около 17.00, сообщение о нем поступило в 16.38.

На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава.

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