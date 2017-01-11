В Нижнем Новгороде сгорела «Та самая шаурма на Средном». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Пожар был потушен около 17.00, сообщение о нем поступило в 16.38.

На месте происшествия работали 6 единиц техники и более 20 человек личного состава.