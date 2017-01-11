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19:11 (мск), источник: БЕЛТА

В Полоцке дома посещали лжеконтролеры «Энергосбыта»

«В Полоцком отделении филиала “Энергосбыт” имеются факты, когда под видом работников “Энергосбыта” в дома приходили посторонние лица, не имеющие отношения к нашей организации. Цель их посещения не установлена», — отметили в РУП «Витебскэнерго».

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке дома посещали лжеконтролеры «Энергосбыта», сообщили БЕЛТА в РУП «Витебскэнерго».

«В Полоцком отделении филиала “Энергосбыт” имеются факты, когда под видом работников “Энергосбыта” в дома приходили посторонние лица, не имеющие отношения к нашей организации. Цель их посещения не установлена», — отметили в РУП «Витебскэнерго».

На предприятии обратили внимание, что работники филиала «Энергосбыт» проводят работу в форменной одежде, у них имеются служебные удостоверения в форме бейджа, расположенного на верхней одежде и легкодоступного для обозрения.

«Просим в случаях отсутствия служебных удостоверений у людей, представляющихся контролерами, не допускать их в помещения для осмотра прибора учета и сообщать о них в Полоцкое отделение по телефонам 41−88−93, 41−88−84 или в Полоцкий РОВД», — подчеркнули в «Витебскэнерго».

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