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19:54 (мск), источник: РИА Новости

В Роскосмосе назвали причину крушения «Прогресса МС-04»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел аварию в декабре из-за вскрытия бака третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

«Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии — вскрытие бака “О” третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что насос окислителя мог загореться из-за попадания посторонних частиц в его полость насоса или возможного нарушения технологии сборки двигателя 11Д55, в числе которых несоответствие зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора.

Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете.

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Космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство его фрагментов сгорели в атмосфере, остальные упали к западу от столицы Тувы города Кызыл. Данные телеметрии подтверждают, что грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», после чего вышел из штатного режима полета и разрушился.

В качестве возможных причин аварии некоторые эксперты называли нештатную работу двигателей третьей ступени «Союза-У» или разрушение в полете бака окислителя третьей ступени ракеты-носителя. Выдвигались версии о некачественной сборке, прогаре камер сгорания, повреждениях сварного шва. По одной из версий, система управления ракеты могла выдать команду на аварийное выключение двигателей третьей ступени, в результате чего «Прогресс МС-04» получил сильный толчок и вышел из штатного режима полета.

Вместе с тем, согласно циклограмме полета, на грузовике раскрылись навигационные антенны, но не успели раскрыться солнечные батареи, что подтверждается словами комментатора НАСА в подмосковном Центре управления полетами. Затем «Прогресс» еще примерно полторы минуты передавал телеметрию, после чего начался его сход с орбиты.

Комментарии
3
Sergey
Во всём виноваты американцы и украинцы! )))))
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А Б
Череда аварий и катастроф в космической отрасли РФ говорит не об одиночных и разовых нарушений кем-либо технологии сборки аппаратов, а о системных сбоях в масштабах всей отрасли из-за падения дисциплины и уровня контроля.
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Сергей Зауглов
Коррупция и бездарность власти - главная причина !
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