В Роскосмосе назвали причину крушения «Прогресса МС-04»
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел аварию в декабре
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел аварию в декабре
«Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии — вскрытие бака “О” третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что насос окислителя мог загореться из-за попадания посторонних частиц в его полость насоса или возможного нарушения технологии сборки двигателя 11Д55, в числе которых несоответствие зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора.
Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете.
Космический грузовик «Прогресс МС-04» потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство его фрагментов сгорели в атмосфере, остальные упали к западу от столицы Тувы города Кызыл. Данные телеметрии подтверждают, что грузовик отделился от третьей ступени
В качестве возможных причин аварии некоторые эксперты называли нештатную работу двигателей третьей ступени «Союза-У» или разрушение в полете бака окислителя третьей ступени
Вместе с тем, согласно циклограмме полета, на грузовике раскрылись навигационные антенны, но не успели раскрыться солнечные батареи, что подтверждается словами комментатора НАСА в подмосковном Центре управления полетами. Затем «Прогресс» еще примерно полторы минуты передавал телеметрию, после чего начался его сход с орбиты.