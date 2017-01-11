Предполагаемые зачинщики массовой драки на улице Комсомольской рассказали свою версию конфликта

Хозяин автомобиля, 20-летний Данил, чей знакомый ударил битой мужчину, рассказал свою версию произошедшего. По его словам, драться они не хотели, это была самооборона.

В ходе конфликта его 22-летний приятель, к слову, ранее судимый, схватил биту. Один из жильцов получил серьезный удар по голове и обратился к медикам. Стала понятно и то, почему молодые люди даже в численном меньшинстве взяли верх в схватке. Данил оказался кандидатом в мастера спорта по тайскому боксу. Правда, лица своего показать так и не захотел.