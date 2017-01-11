На Литейном горит доходный дом 19-го века
Пожарные тушат огонь на втором этаже особняка на Литейном, более известного как доходный дом Императорского человеколюбивого общества.
Пожарные тушат огонь на втором этаже особняка на Литейном, более известного как доходный дом Императорского человеколюбивого общества.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Литейном, 31, поступил в половине седьмого вечера 11 января. По предварительной информации, горят перекрытия между первым и вторым этажом здания. Адрес на Литейном, 31, с 2001 года входит в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» КГИОП.
Огонь тушат семь единиц техники.
По сообщениям очевидцев,