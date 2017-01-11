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19:30 (мск), источник: Фонтанка

На Литейном горит доходный дом 19-го века

Пожарные тушат огонь на втором этаже особняка на Литейном, более известного как доходный дом Императорского человеколюбивого общества.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Литейном, 31, поступил в половине седьмого вечера 11 января. По предварительной информации, горят перекрытия между первым и вторым этажом здания. Адрес на Литейном, 31, с 2001 года входит в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» КГИОП.

Источник: Фонтанка

Огонь тушат семь единиц техники.

По сообщениям очевидцев, из-за пожара стоят троллейбусы, а на Невском образовалась пробка в обе стороны.

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