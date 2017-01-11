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20:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Таиланд разрешил застрявшим в Бангкоке российским туристам вернуться в Москву

Авиакомпания NordWind получила разрешение на вылет из Бангкока в Москву.

Об этом в среду, 11 января, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марину Макаркову.

«Разрешение на сегодняшний рейс получено», — заявила она.

По словам одного из пассажиров, регистрация на него начнется в ближайшее время.

Ожидание разрешения на данный момент составляет более шести часов, и многие пассажиры выразили намерение подать иск в суд на Coral Travel, рассказал агентству один из туристов, адвокат Евгений Корчаго.

Часть пассажиров говорят, что будут судиться с туроператором, который продал билеты, не соответствующие законодательству Таиланда, я сам тоже об этом подумаю. Требования о компенсациях точно будут.
Евгений Корчагоадвокат

Также Корчаго отметил, что регистрация на рейс уже началась, но время вылета до сих пор не объявили. «В Coral Travel нам выдали сертификат на питание 150 бат (денежная единица Таиланда — прим. “Ленты.ру”), однако минимальный обед, который здесь можно купить, стоит 300 бат», — добавил он.

Ранее в среду стало известно, что более 100 российских туристов не могут вылететь в Москву из Таиланда из-за проблемы, связанной с пересечением регулярного и чартерного рейсов. Макаркова пояснила, что авиакомпания NordWind выполняет один раз в неделю регулярный рейс в Бангкок и обратно, и один раз — чартерный.

Так как многие путешественники выбирают десятидневный отдых, их рейсы пересекаются. По ее словам, ранее проблем с этим не возникало, но 11 января авиационные власти Таиланда сообщили перевозчику, что туристы, прилетевшие регулярным рейсом, не могут улететь чартерным.

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