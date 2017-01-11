Таиланд разрешил застрявшим в Бангкоке российским туристам вернуться в Москву

Об этом в среду, 11 января, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марину Макаркову.

«Разрешение на сегодняшний рейс получено», — заявила она.

По словам одного из пассажиров, регистрация на него начнется в ближайшее время.

Ожидание разрешения на данный момент составляет более шести часов, и многие пассажиры выразили намерение подать иск в суд на Coral Travel, рассказал агентству один из туристов, адвокат Евгений Корчаго.