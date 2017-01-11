В одном из районов Киева планируется энергетический коллапс — соцсети
Во многих домах не будет отопления и горячей воды.
Во многих домах не будет отопления и горячей воды.
В Киеве на территории жилмассива Троещина в четверг, 12 января, будет частично отсутствовать отопление и горячее водоснабжение. Причина — авария на магистральном трубопроводе.
Об этом сообщили пользователи соцгруппы «Троещина ВК».
«Уже расклеивают объявления по всему району», — написала участница сообщества с ником Marie Dementyeva, опубликовав соответствующее фото объявления, снятое, по ее утверждению, на подъезде дома по улице Каштановая.
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Оператор контактного центра ПАТ «Киевэнерго» сообщила «Обозревателю», что информация о плановых аварийных отключениях в Деснянском районе по состоянию на вечер, 11 января, отсутствует и предложила уточнить информацию утром, 12 января.
Ранее сообщалось, что Киеве удалось потушить мощный подземный пожар, который вспыхнул вечером на территории одной из столичных теплоэлектроцентралей.