В одном из районов Киева планируется энергетический коллапс — соцсети

«Уже расклеивают объявления по всему району», — написала участница сообщества с ником Marie Dementyeva, опубликовав соответствующее фото объявления, снятое, по ее утверждению, на подъезде дома по улице Каштановая.

В Киеве на территории жилмассива Троещина в четверг, 12 января, будет частично отсутствовать отопление и горячее водоснабжение. Причина — авария на магистральном трубопроводе.

Другие интернет-пользователи сообщили о грядущих отключениях тепла и воды в некоторых учебных учреждениях таких как: школа № 275 и № 251, а также в гимназии № 283. «Уроки по 30 минут, завтрака и обеда не будет», — написал один из интернет-пользователей.

Оператор контактного центра ПАТ «Киевэнерго» сообщила «Обозревателю», что информация о плановых аварийных отключениях в Деснянском районе по состоянию на вечер, 11 января, отсутствует и предложила уточнить информацию утром, 12 января.

Ранее сообщалось, что Киеве удалось потушить мощный подземный пожар, который вспыхнул вечером на территории одной из столичных теплоэлектроцентралей.