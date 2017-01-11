В Чечне в ходе спецоперации ликвидировали четырех боевиков

«В ходе проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться», — сказал он журналистам на месте проведения спецоперации.

С наступлением рассвета начнется активная фаза операции. К сожалению, в ходе боестолкновения мы потеряли одного своего боевого товарища

По его словам, за последние двое суток с момента начала операции задержаны несколько десятков боевиков и их пособников. Кадыров отметил, что изъяты мины, взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие. По данным Кадырова, в последнее время велась оперативная работа по выявлению этой бандгруппы, удалось установить практически всех ее участников, их связи.

Кадыров отмечает, что раскрытая группа представляла особую опасность, некоторые из ее членов являлись близкими родственниками уничтоженного в 2006 году известного кровавого эмира Исы Мускиева и других особо опасных террористов. На счету Исы Мускиева и его брата 102 убитых человека из населенных пунктов Курчалоевского и Шалинского районов.

Кадыров отметил, что жители населенных пунктов с пониманием относятся к проведению спецоперации, оказывают полную поддержку, сообщают всю известную им информацию. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, также нет разрушений.