За первую неделю 2017 года в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа

За первую неделю 2017 года, с 2 по 8 января, в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

«За период 2—8 января госпитализировано 12 241 человек (4,9% от заболевших), из них 65,9% — дети в возрасте до 17 лет. За это время зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: по одному — в Черкасской и Донецкой областях, по два случая в Запорожской и Львовской», — говорится в сообщении.