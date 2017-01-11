Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Простые упражнения для зарядки
Юношу, убившего в церкви 9 человек, приговорили к смертной казни
В Ярославской области на один день запретили аборты
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
15Второй зимний Московский Велопарад
1645-летие Константина Хабенского
14Рождество Христово в городах России
23:22 (мск), источник: 112.ua

За первую неделю 2017 года в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа

Показатель заболеваемости на 32,2% меньше, чем на прошлой неделе.

Источник: 112.ua

За первую неделю 2017 года, с 2 по 8 января, в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

«За период 2—8 января госпитализировано 12 241 человек (4,9% от заболевших), из них 65,9% — дети в возрасте до 17 лет. За это время зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: по одному — в Черкасской и Донецкой областях, по два случая в Запорожской и Львовской», — говорится в сообщении.

Читайте также
Тиллерсон заявил о поддержке поставок оружия Украине

При этом в МОЗ утверждают, что уже на первой неделе наблюдается закономерная тенденция к уменьшению заболеваемости, а показатель заболеваемости населения Украины гриппом и ОРВИ на 32,2% меньше прошлой неделе.

Согласно сообщению, самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Волынской, наименьший — в Луганской областях. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 23,7% и 38,4% соответственно.

В 13 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

Напомним, ранее сообщалось о еще 6 погибших от гриппа, а интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и в Киеве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Запорожской обл. в снегу застрял школьный автобус
Трамп пообещал быть в отношении России жестче, чем Клинтон
Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
Российские биатлонисты упустили победу в эстафете на этапе КМ
Три заместителя главы «Почты России» Страшнова покинули посты
В Роскосмосе назвали причину крушения «Прогресса МС-04»
Захарова рассказала о «российском дипломате» из доклада BuzzFeed
Легендарный бразильский стадион разграбили за полгода
Спорт
Драма в Рупольдинге: россияне упустили победу на финишной прямой Мужская сборная России по биатлону лидировала на протяжении трех этапов в эстафете в Рупольдинге, но на финишном этапе норвежцы вырвали победу
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь