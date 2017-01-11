За первую неделю 2017 года в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа
Показатель заболеваемости на 32,2% меньше, чем на прошлой неделе.
Показатель заболеваемости на 32,2% меньше, чем на прошлой неделе.
За первую неделю 2017 года, с 2 по 8 января, в Украине зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа. Об этом сообщает
«За период
При этом в МОЗ утверждают, что уже на первой неделе наблюдается закономерная тенденция к уменьшению заболеваемости, а показатель заболеваемости населения Украины гриппом и ОРВИ на 32,2% меньше прошлой неделе.
Согласно сообщению, самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Волынской, наименьший — в Луганской областях. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 23,7% и 38,4% соответственно.
В 13 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.
Напомним, ранее сообщалось о еще 6 погибших от гриппа, а интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и в Киеве.