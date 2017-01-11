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23:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Под Харьковом задержали экс-полицейских, совершавших разбойные нападения

Согласно сообщению, они были задержаны по «горячим» следам после нападения на одного из местных предпринимателей, который работает в сфере торговли.

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Харьковской области банду из четверых бывших полицейских и пенсионеров МВД, совершивших ряд разбойных нападений, сообщает в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно сообщению, они были задержаны по «горячим» следам после нападения на одного из местных предпринимателей, который работает в сфере торговли.

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«Напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего домовладения. Разбойники его избили, связали, затащили в дом и пытали до тех пор, пока он не сознался, где хранит деньги. После преступления разбойники пытались сбежать на автомобиле своей жертвы. Работали злоумышленники в масках, при себе имели оружие», — сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Игорь Чуб.

По предварительным данным, преступную группу возглавлял бывший сотрудник полиции. Установлена причастность указанных лиц к совершению трех разбойных нападений, в том числе нападения на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Незаконное завладение транспортным средством».

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