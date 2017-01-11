Под Харьковом задержали экс-полицейских, совершавших разбойные нападения

Согласно сообщению, они были задержаны по «горячим» следам после нападения на одного из местных предпринимателей, который работает в сфере торговли.

«Напали на предпринимателя, когда он утром выходил со двора своего домовладения. Разбойники его избили, связали, затащили в дом и пытали до тех пор, пока он не сознался, где хранит деньги. После преступления разбойники пытались сбежать на автомобиле своей жертвы. Работали злоумышленники в масках, при себе имели оружие», — сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Игорь Чуб.

По предварительным данным, преступную группу возглавлял бывший сотрудник полиции. Установлена причастность указанных лиц к совершению трех разбойных нападений, в том числе нападения на известного харьковского врача и его семью в марте 2016 года.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Незаконное завладение транспортным средством».