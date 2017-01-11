Лобовое ДТП в Минском районе: пассажир погиб, водитель в больнице
Трагедия произошла неподалеку от деревни Озерцо примерно в шесть часов вечера. 51-летний водител, ехавший в направлении столицы, в
Трагедия произошла неподалеку от деревни Озерцо примерно в шесть часов вечера. 51-летний водител, ехавший в направлении столицы, в
10 января под Минском произошло ДТП с летальным исходом. Как рассказали БЕЛТА в ГАИ УВД Минского райисполкома, легковой автомобиль марки «Ситроен С2» врезался в микроавтобус. В результате этой аварии один человек скончался.
Трагедия произошла неподалеку от деревни Озерцо примерно в шесть часов вечера. 51-летний водитель, ехавший в направлении столицы, в
Оба автомобиля ехали на зимней резине.
Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.