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23:50 (мск), источник: БЕЛТА

Лобовое ДТП в Минском районе: пассажир погиб, водитель в больнице‍

Трагедия произошла неподалеку от деревни Озерцо примерно в шесть часов вечера. 51-летний водител, ехавший в направлении столицы, в какой-то момент не справился с управлением.

10 января под Минском произошло ДТП с летальным исходом. Как рассказали БЕЛТА в ГАИ УВД Минского райисполкома, легковой автомобиль марки «Ситроен С2» врезался в микроавтобус. В результате этой аварии один человек скончался.

Трагедия произошла неподалеку от деревни Озерцо примерно в шесть часов вечера. 51-летний водитель, ехавший в направлении столицы, в какой-то момент не справился с управлением. Машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с микроавтобусом «Мерседес». В результате, пассажир «Ситроена» погиб, а водитель был госпитализирован.

Оба автомобиля ехали на зимней резине.

Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК РБ.

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