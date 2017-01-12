В Запорожской обл. в снегу застрял школьный автобус
В автобусе находилось двое взрослых и шестеро детей.
В автобусе находилось двое взрослых и шестеро детей.
На автодороге между смт Черниговка — село Могиляны Черниговского района Запорожской области в снежном заносе застрял школьный автобус. Сообщение об этом инциденте поступило в Службу спасения «101» в 17:32. Спасатели, которые прибыли на место происшествия выяснили, что в автобусе находятся двое взрослых и шестеро детей.
Об этом сообщила
Сотрудники ГосЧС с помощью пожарного автомобиля и троса отбуксировали автобус в село Могиляны, откуда он продолжил движение до пункта назначения.
В результате инцидента никто не пострадал.
В операции по освобождению автобуса из снежного плена участвовали 4 спасателя и 1 единица спецтехники.
Напомним, в Украине