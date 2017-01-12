Названы причины аварии «Прогресса», стартовавшего в декабре с космодрома Байконур

Госкорпорация Роскосмос заявила, что возможной причиной аварии при запуске грузового корабля «Прогресс МС-04» в декабре прошлого года могло стать попадание посторонних частиц в полость насоса двигателя, передает Русская служба Би-би-си.

Как отмечается в заявлении корпорации, еще одной возможной причиной могло быть нарушение технологии сборки двигателя.

Ранее Роскосмос заявил, что запуск космического грузовика «Прогресс МС-05», запланированный на 2 февраля, перенесен на 21 февраля.

Ракета-носитель «Союз-У» с грузовиком «Прогресс МС-04» стартовала с Байконура к Международной космической станции 1 декабря 2016 года. Корабль должен был доставить на МКС около 2,5 тонны грузов.

Связь с ракетой была потеряна на 382-й секунде полета. Авария, как сообщалось, произошла на высоте 190 километров над безлюдной территорией в Туве.