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00:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Экс-бойцы «Торнадо» напали на охрану Лукьяновского СИЗО — журналист

О том, что бывшие бойцы расформированной спецроты МВД «Торнадо» напали на охрану изолятора, сообщил журналист Роман Синицын. Деталей пока нет. По его словам, к СИЗО приехало большое количество полиции.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Бывшие бойцы расформированной спецроты МВД «Торнадо» напали на охрану в Лукьяновском СИЗО в Киеве, сообщает вечером в среду журналист Роман Синицын.

«Бывшие бойцы “Торнадо” напали на охрану. Пока без деталей, но полиции туда приехало много», — написал он на своей странице в Facebook.

В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов «Торнадо», в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат «торнадовцев» заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты «Торнадо».

Бойцы роты «Торнадо» подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений.

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