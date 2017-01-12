Горящая машина чуть не спровоцировала взрыв газа

Произошло это в районе кинотеатра «Болгария». Машина была припаркована прямо под газовой трубой, которая находилась на высоте примерно четырех метров над землей. Языки пламени в любой момент могли спровоцировать взрыв. Но, к счастью, все обошлось. Огонь вовремя потушили.

От автомобиля почти ничего не осталось. По сообщениям очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.