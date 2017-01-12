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09:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Горящая машина чуть не спровоцировала взрыв газа

Поздно вечером 11 января во дворе дома на улице Ставропольской, в Краснодаре, горел отечественный автомобиль.

Источник: ГТРК «Кубань»

Произошло это в районе кинотеатра «Болгария». Машина была припаркована прямо под газовой трубой, которая находилась на высоте примерно четырех метров над землей. Языки пламени в любой момент могли спровоцировать взрыв. Но, к счастью, все обошлось. Огонь вовремя потушили.

От автомобиля почти ничего не осталось. По сообщениям очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.

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