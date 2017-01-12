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01:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Бунт в Лукьяновском СИЗО возник из-за ранения «торнадовца» — полиция

Бывшие бойцы расформированной спецроты МВД «Торнадо» напали на охрану в Лукьяновском СИЗО после того, как один из них получил ранение.

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Бывшие бойцы расформированной спецроты МВД «Торнадо» напали на охрану в Лукьяновском СИЗО после того, как один из них получил ранение, сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

В комментарии «112 Украина», он сообщил, что в настоящее время устанавливается, поранил ли он себя сам или поранили его.

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По его словам, экс-«торнадовцы» требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь. В результате был устроен кратковременный бунт, который уже прекратился.

Пострадавшего экс-бойца «Торнадо» госпитализировали. Его состояние стабильно.

Крищенко также добавил, что что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.

На улице рядом с Лукьяновским СИЗО находится несколько автомобилей скорой помощи, автомобили патрульной полиции, а также автобусы со спецназом и автомобиль пожарных.

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