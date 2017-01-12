Бунт в Лукьяновском СИЗО возник из-за ранения «торнадовца» — полиция

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Бывшие бойцы расформированной спецроты МВД «Торнадо» напали на охрану в Лукьяновском СИЗО после того, как один из них получил ранение, сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

В комментарии «112 Украина», он сообщил, что в настоящее время устанавливается, поранил ли он себя сам или поранили его.