В Подмосковье нашли похищенного в 2014 году ребенка

Подозреваемая — 40-летняя жительница Красногорского района — задержана. «С женщиной работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы преступления, назначен комплекс судебных экспертиз», — отмечается в сообщении.

Мальчик, предположительно, Матвей Иванов, направлен на медицинское обследование. Как уточнила телеканалу «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, ему помогут найти новую семью. «Мы будем контролировать эту ситуацию. Следственные органы проведут ДНК-экспертизу, чтобы установить личность ребенка», — отметила она.

По словам источника телеканала в правоохранительных органах, муж похитительницы не знал, что его жена похитила ребенка. Соседи в интервью РЕН ТВ описали семью как благополучную. «Она работает в школе, он тоже где-то. И бабушка у них есть, нянчится. Семья спокойная — не ругаются, не пьют», — рассказала одна из соседок.

По предварительным данным, подозреваемая в июне 2014 года лежала в Дедовском роддоме, где у нее случился выкидыш. После этого она решила забрать мальчика, от которого отказались родители. На тот момент Матвею Иванову был один месяц.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». К расследованию привлекли следователей из числа наиболее опытных, а также общественность и средства массовой информации.