Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
Россия объявила бойкот ПАСЕ, за членство в которой отдала €32 млн
В Ярославской области на один день запретили аборты
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Джоли и Питт примирились ради детей
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Зима в Северном полушарии
4040 самых красивых снимков 2016 года
03:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Грипп закрывает детсады и школы в Приморье

Приморские врачи с начала эпидемиологического сезона 2016 — 2017 годов обследовали 784 человека.

Источник: ДЕЙТА

. При этом вирус гриппа А (H3N2) был обнаружен в 59 случаях, вирус гриппа В — в восьми случаях, вирус гриппа A (H1N1)pdm09 — не обнаружен, сообщает ИА «Дейта».

По данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на новогодних праздниках в регионе заболеваемость регистрировалась ниже уровня эпидемического порога на 36,91 процента. Во Владивостоке заболеваемость регистрируется также ниже эпидемического порога на 65,16 процента.

Среди вирусов негриппозной этиологии отмечены вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы.

«Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проводится постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. В целях профилактики формирования очагов заболевания в детских коллективах проводятся утренние “фильтры” с целью выявления заболевших детей. Одной из мер является разобщение детей при регистрации случаев ОРВИ и гриппа в группе или классе в 20 процентов и более», — говорится в сообщении ведомства.

В крае частично было приостановлено обучение в 151 группе в 126 детсадах и в 41 классе в 26 школах. Полностью приостановлена работа четырех детсадов.

Напомним, охват прививками от гриппа в Приморье в этом эпидсезоне составил 36,8 процента. Случаев гриппа среди привитых приморцев не выявлено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тонны рыбы изъяли у браконьеров за новогодние праздники
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
СК исключил версию теракта на борту Ту-154
Недалеко от Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
В России создадут систему идентификации домашних животных
Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на водку
Легендарный бразильский стадион разграбили за полгода
Спорт
«Зенит» нашел защитника, Смолова зазывают в Турцию Подводим итоги среды на трансферном рынке, выделяя самые громкие слухи и новости
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь