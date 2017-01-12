Грипп закрывает детсады и школы в Приморье

. При этом вирус гриппа А (H3N2) был обнаружен в 59 случаях, вирус гриппа В — в восьми случаях, вирус гриппа A (H1N1)pdm09 — не обнаружен, сообщает ИА «Дейта».

По данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на новогодних праздниках в регионе заболеваемость регистрировалась ниже уровня эпидемического порога на 36,91 процента. Во Владивостоке заболеваемость регистрируется также ниже эпидемического порога на 65,16 процента.

Среди вирусов негриппозной этиологии отмечены вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы.

«Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проводится постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. В целях профилактики формирования очагов заболевания в детских коллективах проводятся утренние “фильтры” с целью выявления заболевших детей. Одной из мер является разобщение детей при регистрации случаев ОРВИ и гриппа в группе или классе в 20 процентов и более», — говорится в сообщении ведомства.

В крае частично было приостановлено обучение в 151 группе в 126 детсадах и в 41 классе в 26 школах. Полностью приостановлена работа четырех детсадов.

Напомним, охват прививками от гриппа в Приморье в этом эпидсезоне составил 36,8 процента. Случаев гриппа среди привитых приморцев не выявлено.