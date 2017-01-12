Грипп закрывает детсады и школы в Приморье
Приморские врачи с начала эпидемиологического сезона 2016 — 2017 годов обследовали 784 человека.
Приморские врачи с начала эпидемиологического сезона 2016 — 2017 годов обследовали 784 человека.
. При этом вирус гриппа А (H3N2) был обнаружен в 59 случаях, вирус гриппа В — в восьми случаях, вирус гриппа A (H1N1)pdm09 — не обнаружен, сообщает ИА «Дейта».
По данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на новогодних праздниках в регионе заболеваемость регистрировалась ниже уровня эпидемического порога на 36,91 процента. Во Владивостоке заболеваемость регистрируется также ниже эпидемического порога на 65,16 процента.
Среди вирусов негриппозной этиологии отмечены вирусы парагриппа, аденовирусы,
«Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю проводится постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. В целях профилактики формирования очагов заболевания в детских коллективах проводятся утренние “фильтры” с целью выявления заболевших детей. Одной из мер является разобщение детей при регистрации случаев ОРВИ и гриппа в группе или классе в 20 процентов и более», — говорится в сообщении ведомства.
В крае частично было приостановлено обучение в 151 группе в 126 детсадах и в 41 классе в 26 школах. Полностью приостановлена работа четырех детсадов.
Напомним, охват прививками от гриппа в Приморье в этом эпидсезоне составил 36,8 процента. Случаев гриппа среди привитых приморцев не выявлено.