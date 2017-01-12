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03:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Четырнадцать пожаров произошли за сутки в Хабаровском крае

В населенных пунктах края за сутки произошли 14 пожаров.

Из них девять — в жилом секторе. В тушении принимали участие 196 человек и 56 машин, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

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