Во Владивостоке водитель сбил девушку-пешехода

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкйо на VL.ru, наезд на пешехода произошел около 08.00 в районе дома № 11а по улице Магнитогорской. По предварительной информации, водитель Toyota Corona, совершая маневр, не заметил девушку и сбил ее.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые приступили к установлению всех обстоятельств наезда на пешехода. Врачи диагностировали у 20-летней пострадавшей сотрясение головного мозга, а также серьезный ушиб коленного сустава.