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03:33 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке водитель сбил девушку-пешехода

Рано утром в среду, 11 января, на улице Магнитогорской водитель легковушки сбил переходившую дорогу девушку, которая упала на асфальт. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкйо на VL.ru, наезд на пешехода произошел около 08.00 в районе дома № 11а по улице Магнитогорской. По предварительной информации, водитель Toyota Corona, совершая маневр, не заметил девушку и сбил ее.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые приступили к установлению всех обстоятельств наезда на пешехода. Врачи диагностировали у 20-летней пострадавшей сотрясение головного мозга, а также серьезный ушиб коленного сустава.

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