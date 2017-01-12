Молодая девушка насмерть замерзла в Хабаровске

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Восемнадцатилетняя девушка, несколько дней прожившая в Железнодорожном районе Хабаровска в шалаше, обнаружена мертвой. По факту смерти молодой женщины проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

8 января 2017 года в дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила, что ее 18-летняя дочь мертва. На место прибыли следователи Следственного комитета и сотрудники полиции.

Установлено, что женщина вместе с 18-летней дочерью обустроили возле одной из промышленных баз Железнодорожного района Хабаровска ночлежку из досок, коробок и старых вещей. В течение нескольких дней (5, 6, 7 января 2017 года) они злоупотребляли спиртными напитками. Вечером 7 января 2017 года женщины легли спать, а утром мать обнаружила, что дочь мертва.

В ходе осмотра внешних признаков насильственной смерти на теле потерпевшей не обнаружено. По предварительным данным, смерть женщины наступила вследствие большой дозы выпитого спиртного. Установлено, что ни потерпевшая, ни ее мать нигде не работали, своего жилья в Хабаровске не имели.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.