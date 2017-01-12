Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Простые упражнения для зарядки
Реакция Кремля на отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
Родительские собрания — как сохранить нервы и кошелек?
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Джоли и Питт примирились ради детей
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Зима в Северном полушарии
4040 самых красивых снимков 2016 года
03:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Молодая девушка насмерть замерзла в Хабаровске

По факту её смерти проводится проверка.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Восемнадцатилетняя девушка, несколько дней прожившая в Железнодорожном районе Хабаровска в шалаше, обнаружена мертвой. По факту смерти молодой женщины проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

8 января 2017 года в дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила, что ее 18-летняя дочь мертва. На место прибыли следователи Следственного комитета и сотрудники полиции.

Установлено, что женщина вместе с 18-летней дочерью обустроили возле одной из промышленных баз Железнодорожного района Хабаровска ночлежку из досок, коробок и старых вещей. В течение нескольких дней (5, 6, 7 января 2017 года) они злоупотребляли спиртными напитками. Вечером 7 января 2017 года женщины легли спать, а утром мать обнаружила, что дочь мертва.

В ходе осмотра внешних признаков насильственной смерти на теле потерпевшей не обнаружено. По предварительным данным, смерть женщины наступила вследствие большой дозы выпитого спиртного. Установлено, что ни потерпевшая, ни ее мать нигде не работали, своего жилья в Хабаровске не имели.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина смерти потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Собираются ли читатели AmurMedia гадать в Святки
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
СК исключил версию теракта на борту Ту-154
Недалеко от Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
В России создадут систему идентификации домашних животных
Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на водку
Легендарный бразильский стадион разграбили за полгода
Спорт
«Зенит» нашел защитника, Смолова зазывают в Турцию Подводим итоги среды на трансферном рынке, выделяя самые громкие слухи и новости
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В 2017 году в Москве откроют 15 станций метро
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь