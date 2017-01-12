Желание сэкономить обошлось комсомольчанке в 30 тысяч рублей

Она связалась с мастером и договорилась о ремонте. Злоумышленник предложил ей сэкономить. Он пообещал женщине установить балкон за меньшую сумму, но без заключения официального договора подряда.

Потерпевшая согласилась и отдала фигуранту 30 тысяч рублей. Однако работу он так и не выполнил. После получения денег мужчина скрылся.