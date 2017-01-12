Желание сэкономить обошлось комсомольчанке в 30 тысяч рублей
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Она связалась с мастером и договорилась о ремонте. Злоумышленник предложил ей сэкономить. Он пообещал женщине установить балкон за меньшую сумму, но без заключения официального договора подряда.
Потерпевшая согласилась и отдала фигуранту 30 тысяч рублей. Однако работу он так и не выполнил. После получения денег мужчина скрылся.
Сейчас против 28-летнего комсомольчанина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на