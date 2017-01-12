Четверо жителей Приморья предстанут перед судом за серию автоугонов и грабеж

Четверо жителей 18,19 и 20 лет Надеждинского района обвиняются в совершении ряда угонов и краж автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на полицию. Установлено, что преступления совершали с марта по май 2016 года по предварительному сговору обвиняемых.

Вступив в преступный сговор, фигуранты уголовного дела ночью высматривали транспортные средства, припаркованные во дворах домов. Один из соучастников наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая тем самым безопасность совершения преступления. Его подельник выдавливал стекло форточки автомобиля и через образовавшийся проем открывал передние двери транспортного средства. Проникнув в автомобиль, злоумышленник запускал двигатель путем прямого соединения проводов зажигания. Похищенным автотранспортом и находившимися в салонах автомашин ценными вещами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению. Часть автомобилей они разукомплектовали и реализовали по запчастям.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Ущерб превысил 400 тысяч рублей.

В ходе следствия установлено, что двое из задержанных уже отбывали наказание за кражу и грабеж. Обвиняемые были заключены под стражу.

В настоящее время уголовные дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Подозреваемым грозит лишение свободы до семи лет.