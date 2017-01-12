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03:17 (мск), источник: VLADNEWS

Молодой человек загадочно пропал в Приморье

Парень перестал выходить на связь с родными еще в прошлом году.

В Приморье пропал парень, сообщает корреспондент РИА VLadNews. В популярном интернет-сообществе появилась фотография, подпись к которой гласила, что молодой человек, изображенный на снимке пропал. Как известно, парень служил по контракту в селе Сергеевка, Партизанский район Приморского края. С конца марта 2016 года мужчина перестал выходить на связь с родными и близкими. В части сначала говорили, что он сбежал, но на съемной квартире остались все его вещи и документы. Когда родственники пропавшего подали в розыск, то в части им сообщили совершенно противоположную информацию: молодоей человек самостоятельно уволился, и никаких документов на съемной квартире не осталось.

Из комментариев под фотографией удалось узнать, что в селе Сергеевка не редко случаются загадочные происшествия. «Сергеевка всегда была черным лесом не только для вояк, но и для гражданских. Море криминала.» — поделился один из комментаторов.

Если кто-то знает что-либо о местонахождении парня, РИА VladNews просит обратиться с полезной информацией по телефону +79147307986.

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