Ночная погоня со стрельбой произошла во Владивостоке

Поздно вечером во Владивостоке экипаж группы задержания вневедомственной охраны в составе сержанта полиции Виктора Иванкина и сержанта полиции Сергея Бабина у дома № 14 на улице Адмирала Макарова заметил автомашину марки Дайхатсу Алтис, которая, нарушая правила дорожного движения, двигалась с превышением скорости и выключенным светом фар. Бойцы Росгвардии через громкоговорящее устройство предложили остановить автомобиль, однако водитель иномарки, увеличив скорость, предпринял попытку скрыться во дворах жилых домов на улице Окатовой.

О подозрительном поведении водителя автомашины незамедлительно было доложено дежурному пульта централизованной охраны, который направил на место еще один экипаж.

При совершении резкого маневра водитель Дайхатсу не справился с управлением и совершил столкновение со вторым патрульным автомобилем. Для задержания правонарушителя сотрудники Росгвардии после предупреждающего выстрела в воздух произвели два выстрела по колесам автомашины, которая была остановлена возле жилого дома на улице Полярной. Находившийся в иномарке водитель и пассажирка задержаны.

На место происшествия был вызван наряд Госавтоинспекции. 36-летний водитель отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Позднее было установлено, что мужчина лишен права управления автомобилем за езду в нетрезвом виде.