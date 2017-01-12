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04:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Ночная погоня со стрельбой произошла во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны 11 января предотвратили административное правонарушение, для этого им пришлось открыть огонь. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на Управление Росгвардии по Приморскому краю.

Поздно вечером во Владивостоке экипаж группы задержания вневедомственной охраны в составе сержанта полиции Виктора Иванкина и сержанта полиции Сергея Бабина у дома № 14 на улице Адмирала Макарова заметил автомашину марки Дайхатсу Алтис, которая, нарушая правила дорожного движения, двигалась с превышением скорости и выключенным светом фар. Бойцы Росгвардии через громкоговорящее устройство предложили остановить автомобиль, однако водитель иномарки, увеличив скорость, предпринял попытку скрыться во дворах жилых домов на улице Окатовой.

О подозрительном поведении водителя автомашины незамедлительно было доложено дежурному пульта централизованной охраны, который направил на место еще один экипаж.

При совершении резкого маневра водитель Дайхатсу не справился с управлением и совершил столкновение со вторым патрульным автомобилем. Для задержания правонарушителя сотрудники Росгвардии после предупреждающего выстрела в воздух произвели два выстрела по колесам автомашины, которая была остановлена возле жилого дома на улице Полярной. Находившийся в иномарке водитель и пассажирка задержаны.

На место происшествия был вызван наряд Госавтоинспекции. 36-летний водитель отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Позднее было установлено, что мужчина лишен права управления автомобилем за езду в нетрезвом виде.

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