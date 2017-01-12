Самолет, вылетевший из Москвы на Камчатку, сел в Хабаровске

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Самолет, следующий маршрутом Москва — Петропавловск-Камчатский, осуществил посадку в Хабаровске. Из-за непогоды аэропорт прибытия не принимает воздушные лайнеры, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ОАО «Хабаровский аэропорт».

12 января в 10.16 часов по хабаровскому времени рейс номер 1730, следующий маршрутом Москва — Петропавловск-Камчатский, осуществил посадку на запасной аэродром в аэропорту Хабаровск (Новый) в связи с невозможностью принимать воздушные суда аэропортом прибытия по метеоусловиям.

Аэропорт Хабаровск (Новый) является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа, а также может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими трансконтинентальными (Азия — Европа) и транстихоокеанскими (Азия — Северная Америка) маршрутами. Инфраструктура аэропорта и техническая оснащенность служб ОАО «Хабаровский аэропорт» позволяет, в случае возникновения внештатной ситуации, обеспечить посадку любого типа воздушного судна и провести все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности его пассажиров.

Каждый экипаж воздушного судна перед вылетом располагает информацией о запасных аэропортах по маршруту, чтобы оперативно принять решение о посадке, в случае необходимости.