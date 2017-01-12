Внедорожник сбил девушку после столкновением с иномаркой в Иркутске
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской в Иркутске.
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской в Иркутске.
Четыре человека пострадали в дорожной аварии, которая произошла 10 января 2017 года на улице Советская в Иркутске. Как 12 января «Байкал Инфо» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Иркутской области, автомобиль Kia Rio двигался по улице Советская, после чего свернул на улицу Декабрьских Событий, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Suzuki Grand Vitara. От удара Suzuki откинуло на обочину, где внедорожник сбил
В результате аварии оба водителя иномарок, пассажирка автомобиля Kia, а также