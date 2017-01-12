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04:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Внедорожник сбил девушку после столкновением с иномаркой в Иркутске

Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской в Иркутске.

Четыре человека пострадали в дорожной аварии, которая произошла 10 января 2017 года на улице Советская в Иркутске. Как 12 января «Байкал Инфо» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Иркутской области, автомобиль Kia Rio двигался по улице Советская, после чего свернул на улицу Декабрьских Событий, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Suzuki Grand Vitara. От удара Suzuki откинуло на обочину, где внедорожник сбил девушку-пешехода.

В результате аварии оба водителя иномарок, пассажирка автомобиля Kia, а также девушка-пешеход получили различные травмы. Всем им было назначено амбулаторное лечение. Все обстоятельства дорожной аварии еще предстоит выяснить полицейским.

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