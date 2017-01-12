Грабители, напавшие в Ачинске на бабушку и внука, получили по 8 лет

В Красноярском краевом суде оставили без изменения приговор двум преступникам, осуждённым в Ачинске за вооружённое нападение на бабушку и её 12-летнего внука. Инцидент произошёл ночью 9 мая 2016 года. Два нетрезвых мужчины — 30 и 38 лет — ворвались во двор жилого дома на улице Давыдова, и напали на пожилую женщину. У них были с собой ножи, и они были в масках.

Ворвавшись в дом, они разбудили 12-летнего внука женщины, и, угрожая и ему ножом, потребовали отдать деньги и сотовые телефоны. Ребёнок передал им технику. После этого мужчины заставили потерпевших спуститься в подполье, а сами продолжили искать деньги и ценные вещи. В итоге общая стоимость похищенного составила около 19 тысяч рублей.

На судебном разбирательстве подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств. В то же время, к отягчающим обстоятельствам суд признал рецидив преступлений и то, что нападение они совершили в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре 2016 года Ачинский городской суд приговорил мужчин по ч. 3 ст. 162 УК РФ к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания 38-летнего осужденного в колонии особого режима, 30-летнего мужчины — в колонии строгого режима.

В апелляции в краевой суд оба злоумышленника просили снизить срок наказания и изменить вид режима исправительного учреждения на более мягкий. Однако судебная коллегия по уголовным судам признала приговор законным, обоснованным и справедливым.