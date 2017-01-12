В Перми внук украл у бабушки банковскую карту

Пенсионерка обратилась в полицию Перми. Женщина рассказала, что у неё пропала банковская карточка. Искали вора недолго. Злодеем оказался родной внук потерпевшей.

У юноши был свободный доступ в квартиру, чем он и воспользовался. Похитив у бабушки карточку, он снял с неё около 40 тысяч рублей.