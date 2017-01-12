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07:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми внук украл у бабушки банковскую карту

Парень снял с неё 40 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию Перми. Женщина рассказала, что у неё пропала банковская карточка. Искали вора недолго. Злодеем оказался родной внук потерпевшей.

У юноши был свободный доступ в квартиру, чем он и воспользовался. Похитив у бабушки карточку, он снял с неё около 40 тысяч рублей.

«Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть для дачи показаний, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — По факту кражи, совершённой с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело».

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