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06:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Известную в Хабаровске «гадалку» объявили в федеральный розыск

Мошенница, на счету которой как минимум шесть жертв, опасна и изворотлива (ФОТО)

Источник: 27.мвд.рф

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

Жительницу Хабаровску Ирину Башлакову, в которой многие горожане узнают уличную гадалку, полицейские объявили в федеральный розыск. Правоохранителям на сегодняшний день известно о шести случаях мошенничества, к которым причастна 53-летняя псевдоцелительница, однако потерпевших может быть гораздо больше, сообщил корр. ИА AmurMedia старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Кирилл Блинов.

По информации правоохранителей, злоумышленница действовала в разных районах города, в основном, на улицах. Женщина выбирала одиноких прохожих и предлагала сеанс гадания или снятия порчи. В результате потерпевшие отдавали лжеэкстрасенсу крупные суммы денег, а также ювелирные украшения. Пока полиции известно о шести случаях мошенничества, к которым причастна подозреваемая.

— Жертвы мошенницы — в основном пожилые люди. С ними проще общаться, они более доверчивые. Однако пострадать от так называемых гадалок вполне может и молодежь. Главное для мошенников, чтобы вокруг намеченной жертвы не было знакомых, чтобы человек был один. В этом случае преступники действуют в основном на улице, в квартиры они заходят редко. На улице, потому что там легче скрыться. Злоумышленники действуют всегда примерно по одной и той же схеме. Они обычно выбирают тех людей, которые никуда особо не спешат. К спешащему человеку они как правило не подходят: человек, который торопится, погружен в свои мысли, переключить его внимание очень трудно. Далее мошенники заводят с прохожим разговор на какие-то простые, житейские темы. После этого начинается психологическая обработка. Вам говорят о том, что у вас проблемы, на вас порча, после этого предлагают помощь. Для этого «целителям» нужно отдать или принести деньги, чтобы провести над ними обряд очищения. Самое, наверное, страшное в этой ситуации то, что потерпевшие отдают преступникам весьма крупные суммы, то есть зачастую люди отдают мошенникам все свои накопления, — отметил Кирилл Блинов. Напомним, в сентябре прошлого года жертвой очередной уличной гадалки стала 18-летняя жительница Хабаровска: злоумышленница обманным путем сняла с доверчивой горожанки золотые украшении на общую сумму порядка 30 тысяч рублей. Фоторобот мошенницы, кстати, как две капли воды похожей на упомянутую Ирину Башлакову, потерпевшие разместили в одной из популярных групп социальной сети Instagram. Среди интернет-пользователей нашлось немало тех, кто также пострадал от рук изображенной мошенницы.

Полиция обращается к гражданам, кто пострадал от действий подозреваемой или кому известно о ее местонахождении, с просьбой позвонить по телефонам: (4212) 59−53−35, 59−53−37 или 02. Безопасность и конфиденциальность гарантированы.

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