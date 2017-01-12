В дачном доме в Новосибирском районе взорвался газовый баллон
В Новосибирске мужчина спалил дачу, подключая к плите газовый баллон, сообщает
В Новосибирске мужчина спалил дачу, подключая к плите газовый баллон, сообщает
Утром 10 января спасатели выехали на вызов о пожаре в садовом обществе «Локомотив» в Новосибирский район. Каркасный дачный дом мансардного типа к тому времени уже был весь охвачен огнем.
Пожар произошел по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при использовании бытового газа.
Жена попросила супруга заменить газовый баллон, в котором закончился газ. Мужчина занес с улицы замерзший газовый баллон, присоединил к нему редуктор от газовой плиты и поднес спичку к конфорке. В ту же секунду произошла вспышка газа, на кухне начался пожар.
Мужчина получил ожоги второй и третьей степени тяжести головы, лица, туловища и рук на площади 14%.
«Подключив баллон через редуктор к плите, нельзя сразу же зажигать огонь. Перед использованием плиты, помещение, в котором происходила замена газового баллона, необходимо проветрить. Проверить, есть ли утечка газа, можно и путем нанесения на горловину баллона