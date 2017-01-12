В дачном доме в Новосибирском районе взорвался газовый баллон

Утром 10 января спасатели выехали на вызов о пожаре в садовом обществе «Локомотив» в Новосибирский район. Каркасный дачный дом мансардного типа к тому времени уже был весь охвачен огнем.

Пожар произошел по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при использовании бытового газа.

Жена попросила супруга заменить газовый баллон, в котором закончился газ. Мужчина занес с улицы замерзший газовый баллон, присоединил к нему редуктор от газовой плиты и поднес спичку к конфорке. В ту же секунду произошла вспышка газа, на кухне начался пожар.

Мужчина получил ожоги второй и третьей степени тяжести головы, лица, туловища и рук на площади 14%.