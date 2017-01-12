Часть Березников на несколько часов осталась без света из-за аварии

Часть Березников погрузилась во тьму вечером 11 января. Как сообщали жители Березников в социальных сетях, около 17 часов произошла авария на подстанции Березники в районе МЖК. Оборудование вышло из строя из-за короткого замыкания.

Очевидцы сообщили, что света не было в районе, ограниченном улицами Юбилейная, Мира, Коммуны и Свердлова.

Некоторые дома также остались без воды.

Только около 22 часов в домах стал появляться свет.