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07:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

Часть Березников на несколько часов осталась без света из-за аварии

Короткое замыкание вывело из строя оборудование на подстанции.

Источник: Reuters

Часть Березников погрузилась во тьму вечером 11 января. Как сообщали жители Березников в социальных сетях, около 17 часов произошла авария на подстанции Березники в районе МЖК. Оборудование вышло из строя из-за короткого замыкания.

Очевидцы сообщили, что света не было в районе, ограниченном улицами Юбилейная, Мира, Коммуны и Свердлова.

Некоторые дома также остались без воды.

Только около 22 часов в домах стал появляться свет.

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