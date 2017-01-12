В Омске появился «лежачий светофор»

В одном из омских пабликов появилась фотография лежащего на земле светофора на пересечении улиц Маяковского и Богдана Хмельницкого.

И всё бы понятно: аварий хватает, но нюанс в том, что светофор работает — вовремя переключает сигналы, правда, вряд ли их кто-то увидит. Почему его не отключили от электроснабжения?

Пользователи соцсети в комментариях сообщают, что светофор «трактор ушатал» и предполагают, что объект дорожного регулирования «потерял сознание, глядя на этот хаос».