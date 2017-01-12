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06:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске водителя такси жестоко избили из-за курения

Водитель такси попросил пассажиров не курить в салоне, за что его избило трое мужчин, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

В Новосибирске водителя такси жестоко избили из-за курения, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Происшествие случилось 11 января в 18 часов вечера. Водитель такси «Лидер» приехал на очередной вызов по адресу Заречная, 6. В автомобиль село трое пассажиров, которые начали курить. Таксист сделал замечание пассажирам и попросил не курить в салоне. После чего мужчины жестоко избили водителя — у работника такси сломана челюсть, сотрясение головного мозга.

Сотрудники полиции зафиксировали побои и проводят разбирательство.

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