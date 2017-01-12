В Новосибирске водителя такси жестоко избили из-за курения, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Происшествие случилось 11 января в 18 часов вечера. Водитель такси «Лидер» приехал на очередной вызов по адресу Заречная, 6. В автомобиль село трое пассажиров, которые начали курить. Таксист сделал замечание пассажирам и попросил не курить в салоне. После чего мужчины жестоко избили водителя — у работника такси сломана челюсть, сотрясение головного мозга.