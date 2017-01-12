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07:21 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Тернопольская прокуратура заявила о раскрытии земельной аферы на 1,5 млн грн

Земельную сделку на 1,5 млн грн раскрыли работники прокуратуры в Тернопольской области, сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

Источник: Telegraf.com.ua

«На территории одного из сельских советов Лановецкого района земельный участок общей площадью 50 га, находившийся в государственной собственности и пользовании фермерского хозяйства, незаконно передан в частную собственность граждан. 14 человек ради приватизации земельного участка были незаконно введены в члены фермерского хозяйства, а позже им выданы государственные акты на право собственности на землю», — идет речь в сообщении.

Прокуратурой предъявлено в суд исковое заявление с требованиями признания недействительными государственных актов на землю, отмены распоряжений, на основании которых акты были изготовлены, и возвращения в государственную собственность земельных участков общей стоимостью 1,5 млн грн.

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