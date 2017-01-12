СМИ назвали имя «торнадовца» резавшего себе ухо в Лукьяновском СИЗО
Сразу несколько украинских СМИ назвали имя «торнадовца»,
Сразу несколько украинских СМИ назвали имя «торнадовца»,
Окончательной информации о том, отрезал ли он ухо, или только предпринял попытку, нет.
«Громадське», со ссылкой на информированные источники, сообщает, что Глебов попытался отрезать себе ухо. По данным «Цензор.нет», он отрезал ухо во «время этапирования из суда в Лукьяновское СИЗО».
Руководитель общественной организации «Гражданский корпус Азов — Крым» Станислав Краснов на странице в Facebook изложил своего версию происходившего. «Один из торнадовцев в знак протеста против бесконечных издевательств “вскрылся”, зацепил ухо», — написал Краснов.
Напомним, в Лукьяновском СИЗО произошло ЧП. В эксклюзивном комментарии «112 Украина» глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что один из бойцов расформированной роты «Торнадо» получил ранение.
Сейчас ведется следствие с целью установить, поранил ли он себя сам, или поранили его. Побратимы бойца «торнадовцы», которые также находятся в Лукьяновском СИЗО, требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь.
В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас стабильно.
Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.