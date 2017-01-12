СМИ назвали имя «торнадовца» резавшего себе ухо в Лукьяновском СИЗО

«Громадське», со ссылкой на информированные источники, сообщает, что Глебов попытался отрезать себе ухо. По данным «Цензор.нет», он отрезал ухо во «время этапирования из суда в Лукьяновское СИЗО».

Окончательной информации о том, отрезал ли он ухо, или только предпринял попытку, нет.

Появились детали о нападении на охрану в Лукьяновском СИЗО

Руководитель общественной организации «Гражданский корпус Азов — Крым» Станислав Краснов на странице в Facebook изложил своего версию происходившего. «Один из торнадовцев в знак протеста против бесконечных издевательств “вскрылся”, зацепил ухо», — написал Краснов.

Напомним, в Лукьяновском СИЗО произошло ЧП. В эксклюзивном комментарии «112 Украина» глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что один из бойцов расформированной роты «Торнадо» получил ранение.

Сейчас ведется следствие с целью установить, поранил ли он себя сам, или поранили его. Побратимы бойца «торнадовцы», которые также находятся в Лукьяновском СИЗО, требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь.

В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас стабильно.

Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.