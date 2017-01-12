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07:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водитель «Ниссана» ушибся головой после столкновения с фурой

Авария произошла вечером 11 января на перекрестке улиц Кирова и Гурьевская, сообщают подписчики группы мобильного приложения «Автоспас».

Водитель «Ниссана» ушибся головой после аварии с фурой на перекрестке, сообщают подписчики группы мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла вечером 11 января на перекрестке улиц Кирова и Гурьевская. Фура при повороте налево с Кирова на Гурьевскую в сторону улицы Зыряновская не пропустила Nissan Cefiro, который двигался по Кирова со стороны улицы Б. Богаткова в сторону улицы Никитина.

В результате ДТП водитель «Ниссана» ушибся головой — есть подозрения на сотрясение мозга. Иномарка получила серьезные повреждения.

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