Водитель «Ниссана» ушибся головой после столкновения с фурой

Водитель «Ниссана» ушибся головой после аварии с фурой на перекрестке, сообщают подписчики группы мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла вечером 11 января на перекрестке улиц Кирова и Гурьевская. Фура при повороте налево с Кирова на Гурьевскую в сторону улицы Зыряновская не пропустила Nissan Cefiro, который двигался по Кирова со стороны улицы Б. Богаткова в сторону улицы Никитина.