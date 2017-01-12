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07:19 (мск), источник: VN.RU

44 пожара за девять дней января-2017

За первые девять дней января в регионе произошло 44 пожара, что на 49 процентов меньше, чем за такой же период прошлого года. Тем не менее, пятеро жителей области погибли в огне.

Первого января в Новосибирске пришлось эвакуировать 40 человек из пятиэтажки на улице Лескова — загорелся балкон на пятом этаже, предположительно из-за неудачно запущенной петарды. К счастью, в этом случае все обошлось.

Немного подпортили праздники коммунальные проблемы. «Вечером 6 января из-за дефекта теплотрассы остались без тепла четыре пятиэтажки, десятиэтажный дом и детский сад в Дзержинском районе, — сообщил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области. — Место прорыва обнаружили в течение часа и в 8:15 7 января аварию устранили. Температура в помещениях не опускалась ниже 18−19 градусов».

В продолжение коммунальной темы. В канализационный люк провалились женщина с ребенком, но, к счастью, оба остались живы. А вот мужчине 1930 года рождения повезло меньше: он упал в колодец и утонул. Смертельный люк принадлежит «Горводоканалу». Сейчас выясняют, почему он был открыт.

За минувшие праздники в «Скорую помощь» поступило более 27 тысяч вызовов. 215 человек госпитализированы в токсикологическое отделение городской больницы № 34. Жертв алкоголя, отметили эксперты, меньше, чем в прошлом году. Отравлений суррогатами зафиксировано не было. 577 человек получили травмы по причине гололеда. Были единичные случаи переохлаждений и ожогов от фейерверков. Вдвое меньше, чем в предыдущие недели, зарегистрировано заболевших ОРВИ — 8 874 человека. У троих диагностировали грипп.

Что касается расчистки дорог, то дорожникам пришлось трудиться в эти каникулы, а не отдыхать. Сильные метели стали причиной временного перекрытия федеральных трасс и отмены части автобусных рейсов. За первую неделю января поступило 18 обращений по поводу заносов. В основном жалобы касаются работы муниципальных дорожных служб, плохой или несвое­временной расчистки второстепенных улиц, парковок, пешеходных дорожек, дворовых территорий. Губернатор обратил внимание глав муниципалитетов на состояние дорог по маршрутам школьных автобусов и попросил жестче контролировать процесс уборки снега в населенных пунктах: в праздничные дни машины скорой помощи застревали на пути к пациентам 218 раз.

Напомним, правительством региона из резервного фонда выделено областному центру на снегоуборку 40 миллионов рублей. Однако ситуация и сейчас остается напряженной. Ее обсудят в ближайшее время совместно с городскими властями в региональном правительстве.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 2 от 11 января 2017 года.

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