Банду «приморских партизан» будут судить повторно

В Приморский краевой суд вернулись материалы дела банды «приморских партизан», оправдательный приговор по которому был отменен Верховным судом в конце декабря 2016 года, сообщает ИА Дейта со ссылкой на представителя суда.

Сейчас проходят технические процедуры, вопрос о назначении ближайшего заседания будет решен позже.

Напомним, что «приморские партизаны» обвинялись в убийствах полицейских и гражданских лиц, грабежах, угонах автомобилей и налетах на отделения полиции. Задерживала банду едва ли ни вся приморская милиция в ходе спецоперации. Двое из бандитов застрелились, и перед судом предстали пятеро из семи членов банды: Александр Ковтун, Вадим Ковтун, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин.

Летом 2016 года присяжные сочли преступления недоказанным и оправдали подсудимых. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда. Прокуратура обжаловала приговор, основанный на решении коллегии присяжных, и Верховный суд РФ жалобу удовлетворил, отправив дело на пересмотр.