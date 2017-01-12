Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Философия slow life: как научиться жить и не спешить
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Джоли и Питт примирились ради детей
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
Родительские собрания — как сохранить нервы и кошелек?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
14Зима в Северном полушарии
07:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Банду «приморских партизан» будут судить повторно

Летом 2016 года присяжные сочли преступления недоказанным и оправдали подсудимых. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда.

Источник: ДЕЙТА

В Приморский краевой суд вернулись материалы дела банды «приморских партизан», оправдательный приговор по которому был отменен Верховным судом в конце декабря 2016 года, сообщает ИА Дейта со ссылкой на представителя суда.

Сейчас проходят технические процедуры, вопрос о назначении ближайшего заседания будет решен позже.

Напомним, что «приморские партизаны» обвинялись в убийствах полицейских и гражданских лиц, грабежах, угонах автомобилей и налетах на отделения полиции. Задерживала банду едва ли ни вся приморская милиция в ходе спецоперации. Двое из бандитов застрелились, и перед судом предстали пятеро из семи членов банды: Александр Ковтун, Вадим Ковтун, Роман Савченко, Максим Кириллов, Владимир Илютиков и Алексей Никитин.

Летом 2016 года присяжные сочли преступления недоказанным и оправдали подсудимых. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда. Прокуратура обжаловала приговор, основанный на решении коллегии присяжных, и Верховный суд РФ жалобу удовлетворил, отправив дело на пересмотр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ледяная лиса с Русского острова оказалась европейкой
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
В России создадут систему идентификации домашних животных
Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на водку
Недалеко от Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
Спорт
«Зенит» нашел защитника, Смолова зазывают в Турцию Подводим итоги среды на трансферном рынке, выделяя самые громкие слухи и новости
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Бесплатную приватизацию снова продлят
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь