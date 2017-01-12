Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
Стало известно, как изменится курс доллара в ближайшее время
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
Родительские собрания — как сохранить нервы и кошелек?
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов ЖКХ
Бесплатную приватизацию снова продлят
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
25События года в фотографиях
08:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Следователи выясняют причины гибели рабочего на ТЭЦ-4

В Калининском районе на ТЭЦ-4 от удара электричеством погиб рабочий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Напомним, 11 января стало известно, что в Калининском районе на ТЭЦ-4 погиб рабочий.

«Двое сотрудников находились в зоне повышенного напряжения электрического тока и проводили работы по устранению неполадки. При проведении ремонтных работ в зоне неисправности от поражения электричеством погиб 36-летний рабочий», — рассказали следователи.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будет установлено, соблюдались ли правила техники безопасности и охраны труда сотрудниками предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новосибирские инженеры придумали, как вывести с орбиты отработанные спутники
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
Тиллерсон назвал условия признания Крыма частью России
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
В России создадут систему идентификации домашних животных
Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на водку
У берегов Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
Спорт
«Зенит» нашел защитника, Смолова зазывают в Турцию Подводим итоги среды на трансферном рынке, выделяя самые громкие слухи и новости
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda представила обновленную версию своего главного хита: Octavia. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж с этого события. Рекомендуем смотреть статью от конца к началу
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь