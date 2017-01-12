Следователи выясняют причины гибели рабочего на ТЭЦ-4

Напомним, 11 января стало известно, что в Калининском районе на ТЭЦ-4 погиб рабочий.

«Двое сотрудников находились в зоне повышенного напряжения электрического тока и проводили работы по устранению неполадки. При проведении ремонтных работ в зоне неисправности от поражения электричеством погиб 36-летний рабочий», — рассказали следователи.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой будет установлено, соблюдались ли правила техники безопасности и охраны труда сотрудниками предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.