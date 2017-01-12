Известного археолога обвиняют в растрате 2,5 млн тенге

Ученый обвиняется в растрате бюджетных средств в размере 2,5 млн тенге. Об этом сообщает uralsweek.kz со ссылкой на прокурора Уральска Айдына Рашидова.

«Мы надеемся что суд вынесет справедливое, объективное решение, учитывая его предыдущие заслуги», — сказал прокурор. 12 октября стало известно, что Сдыков находится под домашним арестом.