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07:26 (мск), источник: 365info.kz

Известного археолога обвиняют в растрате 2,5 млн тенге

Уголовное дело на директора Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии Мурата Сдыкова передано в суд.

Источник: 365info.kz

Ученый обвиняется в растрате бюджетных средств в размере 2,5 млн тенге. Об этом сообщает uralsweek.kz со ссылкой на прокурора Уральска Айдына Рашидова.

«Мы надеемся что суд вынесет справедливое, объективное решение, учитывая его предыдущие заслуги», — сказал прокурор. 12 октября стало известно, что Сдыков находится под домашним арестом.

Доктор исторических наук, профессор Сдыков Мурат Наурызгалиевич в 1991—2003 годах занимал должности декана истфака, проректора и ректора Западно-Казахстанского госуниверситета имени Махамбета Утемисова. Помимо работы в археологическом центре Сдыков редактирует научный журнал «Вопросы истории и археологии Западного Казахстана». На счету Сдыкова — более 100 публикаций, среди них семь монографий.

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